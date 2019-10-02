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РИА Новости

Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР

11:12 02.10.2019 (обновлено: 13:59 02.10.2019)
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© РИА Новости / ФСБ Российской Федерации / Перейти в фотобанкСудна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ Российской Федерации
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Браконьеры из КНДР в Японском море не выполнили законные требования российских пограничников, им пришлось открыть огонь по северокорейской шхуне, сообщили в ФСБ.
Инцидент произошел во время уже четвертого за последнее время задержания браконьеров из КНДР в исключительной экономической зоне России.
В ФСБ отметили, что для остановки шхуны "было применено оружие по винто-рулевой группе", на корабле загорелось машинное отделение.

"Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Шестьдесят четыре нарушителя доставили в Находку для дальнейшего разбирательства.
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
27 сентября, 17:00РИА Новости
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
За последнее время на Дальнем Востоке в исключительной экономической зоне России задержали уже несколько сотен северокорейских браконьеров.
Так, 17 сентября пограничники поймали 161 гражданина КНДР на двух шхунах и 11 мотоботах. Нарушители оказали сопротивление. В результате инцидента четыре пограничника получили ранения, один из задержанных браконьеров впоследствии умер в больнице.
Десять дней спустя в Японском море поймали еще 262 северокорейских рыбака на трех шхунах и нескольких мотоботах.
Накануне пограничники задержали 87 граждан КНДР на 11 маломерных судах. Нарушителей доставляют в порт Посьет для дальнейшего разбирательства.
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ФСБ РФКНДРРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Давно пора применять оружие. А то для чего пограничники его носят? Так, на испуг взять. Нарушители границы, значит и применить его можно.
2 октября, 11:49
Вячеслав Гаджиев
16104004
топить топить и еще раз топить. десяток утопим остальные не будут больше браконьерить
2 октября, 12:32
mdmiguel dios
15803116
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