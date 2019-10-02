Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР

Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Браконьеры из КНДР в Японском море не выполнили законные требования российских пограничников, им пришлось открыть огонь по северокорейской шхуне, сообщили в ФСБ.

Инцидент произошел во время уже четвертого за последнее время задержания браконьеров из КНДР в исключительной экономической зоне России.

В ФСБ отметили, что для остановки шхуны "было применено оружие по винто-рулевой группе", на корабле загорелось машинное отделение.

"Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Шестьдесят четыре нарушителя доставили в Находку для дальнейшего разбирательства.

За последнее время на Дальнем Востоке в исключительной экономической зоне России задержали уже несколько сотен северокорейских браконьеров.

Так, 17 сентября пограничники поймали 161 гражданина КНДР на двух шхунах и 11 мотоботах. Нарушители оказали сопротивление. В результате инцидента четыре пограничника получили ранения, один из задержанных браконьеров впоследствии умер в больнице.

Десять дней спустя в Японском море поймали еще 262 северокорейских рыбака на трех шхунах и нескольких мотоботах.