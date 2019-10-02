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РИА Новости

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

11:05 02.10.2019 (обновлено: 11:42 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.
По данным на конец марта, ЦБ вложил в китайские облигации 65 миллиардов долларов (13,4% всех золотовалютных активов).
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Первое место (18,2%) уже год занимает фактическое хранение в России — монетарное золото в хранилищах регулятора.
До апреля 2018-го больше всего активов размещалось в американских государственных бумагах.
Но после того как США ввели санкции против Москвы, Центробанк начал распродавать американские гособлигации. К началу прошлой осени вложения, которые в 2010 году, к примеру, составляли 176 миллиардов долларов, сократились до минимальных 14 миллиардов долларов.
Слитки золота. Архивное фото
2 ноября 2018, 09:26РИА Новости
ЦБ продолжит инвестировать в золото при сокращении вложений в бумаги США
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ЦБ РФКитайРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Банк России вкладывался бы лучше в Россию.
2 октября, 11:18
ggosp2001
2502004
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