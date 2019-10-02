Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.

По данным на конец марта, ЦБ вложил в китайские облигации 65 миллиардов долларов (13,4% всех золотовалютных активов).

Первое место (18,2%) уже год занимает фактическое хранение в России — монетарное золото в хранилищах регулятора.

До апреля 2018-го больше всего активов размещалось в американских государственных бумагах.