Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.
По данным на конец марта, ЦБ вложил в китайские облигации 65 миллиардов долларов (13,4% всех золотовалютных активов).
Первое место (18,2%) уже год занимает фактическое хранение в России — монетарное золото в хранилищах регулятора.
До апреля 2018-го больше всего активов размещалось в американских государственных бумагах.
Но после того как США ввели санкции против Москвы, Центробанк начал распродавать американские гособлигации. К началу прошлой осени вложения, которые в 2010 году, к примеру, составляли 176 миллиардов долларов, сократились до минимальных 14 миллиардов долларов.