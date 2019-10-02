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РИА Новости

Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате

10:56 02.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупные тактико-специальные учения по действиям при аварии на химически опасном объекте пройдут в среду днем на московском хладокомбинате №9, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Эти учения станут частью штабной тренировки по гражданской обороне, которая 1-2 октября по всей России. На первом этапе отрабатывают оповещение людей о ЧП и практические действия при ликвидации, а также разворачивают системы управления на всех уровнях. На втором этапе – "обкатывают" эвакуацию.
"Планируется отработать действия органов управления и сил МГСЧС и ГО в ходе аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера на химически опасном объекте ПАО "Московский хладокомбинат №9"", - сказал собеседник агентства.
По легенде, в одном из цехов произойдет разгерметизация оборудования, что приведет к пожару трубопровода с аммиаком. В результате условной ЧС в зоне распространения паров опасного химического вещества окажутся общественные и жилые здания, образовательные учреждения и объекты здравоохранения Москвы.
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В ходе учений отработают управление подразделениями, занятыми в аварийно-спасательных работах, спасения и эвакуации людей, подачи огнетушащих средств для тушения, защиты территории от опасных веществ.
Всего к учениям будут привлечены порядка 200 человек, а также более 40 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.
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МЧС РФМоскваРоссияПроисшествия
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