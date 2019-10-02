СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке, сообщается на Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что загорелось производственное помещение на улице Кольцевой, 15 в Новокузнецке, три человека погибли, один пострадал, получив рваные раны. В настоящее время пожар ликвидирован.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК РФ, после тушения пожара обнаружены тела 28- и 38-летнего мужчин и 62-летней женщины, также госпитализирован мужчина

По предварительной версии, пожар возник из-за утечки газа из баллона в помещении покрасочного цеха. Очевидцы, увидев возгорание, вызвали спасателей.