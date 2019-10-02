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РИА Новости

СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке

10:55 02.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что загорелось производственное помещение на улице Кольцевой, 15 в Новокузнецке, три человека погибли, один пострадал, получив рваные раны. В настоящее время пожар ликвидирован.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.
Как уточнили в СК РФ, после тушения пожара обнаружены тела 28- и 38-летнего мужчин и 62-летней женщины, также госпитализирован мужчина
По предварительной версии, пожар возник из-за утечки газа из баллона в помещении покрасочного цеха. Очевидцы, увидев возгорание, вызвали спасателей.
В ближайшее время следователи назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления причин смерти погибших и пожарно-техническую для определения причин пожара. Также следствию предстоит установить, кому принадлежало данное помещение и какие работы там выполняли потерпевшие.
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