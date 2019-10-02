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РИА Новости

В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината

10:52 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора мельничного комбината в Москве, который входит в холдинг предприятий "Настюша", возбуждено два уголовных дела - о преднамеренном банкротстве и невыплате зарплаты, сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По данным прокуратуры, в настоящее время на комбинате имеется задолженность по выплате заработной платы перед 231 сотрудником. В июле 2019 года в отношении ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
"Материалы прокурорской проверки по факту совершения генеральным директором общества действий, заключения сделок, повлекших неспособность общества удовлетворить требования кредиторов, направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). По результатам возбуждено уголовное дело", - сообщила Нефедова на странице столичной прокуратуры в Instagram.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки по факту частичной невыплаты заработной платы в период с января по июль 2019 года работникам организации в отношении генерального директора общества возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ, уточнила Нефедова.
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