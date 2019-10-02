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РИА Новости

Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке

10:38 02.10.2019
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© Фото : ОАО "Электрический транспорт"Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
© Фото : ОАО "Электрический транспорт"
Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Семье кондуктора трамвая, которую до смерти избил пассажир, окажут всю необходимую помощь на предприятии ОАО "Электрический транспорт", у погибшей остался взрослый сын и внучка, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы администрации Владивостока Виктория Лебединец.
"Погибшая работала кондуктором трамвая в ОАО "Электрический транспорт" с февраля 2019 года. У нее остался взрослый сын и внучка. На предприятии окажут семье погибшей всю необходимую помощь", - сказала РИА Новости Лебединец.
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06:52РИА Новости
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В среду СК сообщил, что 1 октября во Владивостоке неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора в трамвае – женщину 1965 года рождения. По данным ведомства, подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. МВД сообщило, что злоумышленник атаковал жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая.
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