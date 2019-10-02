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РИА Новости

Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах

10:35 02.10.2019 (обновлено: 10:36 02.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПосол РФ в Китае Андрей Денисов
Посол РФ в Китае Андрей Денисов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Широко распространенный стереотип среди китайцев о том, что русские - "воинственная нация", обусловлен историческими событиями, потому что России постоянно приходилось обороняться от опасностей извне, рассказал в интервью РИА Новости посол России в КНР Андрей Денисов по случаю 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений.
"Давайте обратимся к восприятию китайцами нас, и нами - китайцев. Конечно, здесь еще довольно много проблем. Назову хотя бы одну. В китайской прессе, наверное, не сами они это придумали, а взяли откуда-то с Запада, можно встретить рассуждения о том, что россияне - это "воинственная нация или воинственный народ", - рассказал Денисов.
"И наши китайские друзья, у меня их тут немало, в каких-то человеческих разговорах, такие вопросы задают. А правда, что вы воинственная нация? А почему? Я не уставая объясняю, что никакие мы не воинственные, а скорее даже наоборот, но просто в силу превратностей нашей исторической судьбы мы были поставлены в такие условия, по крайней мере, в последние несколько столетий, что нам постоянно приходилось от кого-то обороняться", - сказ посол.
Он добавил, что России не вела наступательных войск, а на нее постоянно надвигались разного рода опасности и ей приходилось защищаться.
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"Вот откуда, может быть, родилась эта легенда о нас, как о какой-то воинственной нации", - сказал глава российской дипмиссии.
В Китае россиян часто называют "чжаньдоу миньцзу", что можно перевести на русский как "боевая нация", "воинственная нация". Это определение не всегда носит негативный оттенок. Так китайцы часто называют россиян за смелые, иногда рискованные поступки, несгибаемость духа и решимость идти до конца.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
1912202
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Андрей ДенисовКитайРоссияВ мире
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