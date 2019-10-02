Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков

"Китайцы, действительно, они активно используют газ. И я думаю, что рынок газа в Китае будет только расти, и, мне кажется, через какое-то время, может оно даже не очень большое, это будет примерно такой же рынок, как европейский - порядка, может быть, 750-780 миллиардов кубических метров газа", - сказал Зубков, выступая на сессии Российской энергетической недели.