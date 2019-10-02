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РИА Новости

Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков

10:34 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков
Председатель совета директоров ПАО Газпром Виктор Зубков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Рынок газа Китая в будущем станет как европейский по объемам, 750-780 миллиардов кубометров в год, считает глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Китайцы, действительно, они активно используют газ. И я думаю, что рынок газа в Китае будет только расти, и, мне кажется, через какое-то время, может оно даже не очень большое, это будет примерно такой же рынок, как европейский - порядка, может быть, 750-780 миллиардов кубических метров газа", - сказал Зубков, выступая на сессии Российской энергетической недели.
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ГазпромВиктор ЗубковКитайЭкономика
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