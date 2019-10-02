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РИА Новости

Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени

10:34 02.10.2019 (обновлено: 10:40 02.10.2019)
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© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом
© Fotolia / Hoda Bogdan
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.
Схожее количество глюкозы, как заявили исследователи, так на показатели метаболизма не влияет.
Автор исследования, профессор в Гарвардской медицинской школе Рональд Кан пояснил, что "фруктоза заставляет печень накапливать жир. Она действует почти так же, как и добавление в рацион большого количества жира. Это контрастирует с эффектом повышения в рационе уровня глюкозы", что, по его словам, помогает печени сжигать жир и фактически способствует более здоровому метаболизму.
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Кан подчеркнул, что "самым важным выводом исследования является то, что высокое содержание фруктозы в рационе вредно".
Ученые провели исследования, в ходе которых сравнили влияние на метаболизм шести различных диет на животных. В них использовались разные комбинации содержания глюкозы, фруктозы, а также уровня жиров.
Ученые контролировали активность фермента CPT1a — он указывает на то, что митохондрии правильно выполняют свою работу при сжигании жира.
Исследователи выяснили, что при рационе с высоким содержанием жира и фруктозы уровень фермента низкий, а митохондрии не функционируют должным образом.
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