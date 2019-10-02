Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.

Схожее количество глюкозы, как заявили исследователи, так на показатели метаболизма не влияет.

Автор исследования, профессор в Гарвардской медицинской школе Рональд Кан пояснил, что "фруктоза заставляет печень накапливать жир. Она действует почти так же, как и добавление в рацион большого количества жира. Это контрастирует с эффектом повышения в рационе уровня глюкозы", что, по его словам, помогает печени сжигать жир и фактически способствует более здоровому метаболизму.

Кан подчеркнул, что "самым важным выводом исследования является то, что высокое содержание фруктозы в рационе вредно".

Ученые провели исследования, в ходе которых сравнили влияние на метаболизм шести различных диет на животных. В них использовались разные комбинации содержания глюкозы, фруктозы, а также уровня жиров.

Ученые контролировали активность фермента CPT1a — он указывает на то, что митохондрии правильно выполняют свою работу при сжигании жира.