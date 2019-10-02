Политолог оценил заявления Зеленского о новом законе о статусе Донбасса

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса, вызывают беспокойство и напоминают манеру экс-президента Петра Порошенко дезавуировать собственные действия, считает политолог Алексей Чеснаков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, согласованная "формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина). Зеленский также заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.

"Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса вызывает беспокойство. А также напоминает манеру Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

"Одной рукой Зеленский подписывает "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, "новый", и при этом непонятно какой. То же стремление, что и у Порошенко выхолостить Минский процесс, свести его к имитации и даже абсурду", - добавил он.

По мнению политолога, ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними. Он отметил, что Зеленский должен вынести свои идеи на обсуждение "нормандской четверки" и Контактной группы по Донбассу.