Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T10:24Z
https://ria.ru/20191002/1559344938.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155909/89/1559098934_0:0:3242:1824_1036x0_80_0_0_d669dc6af5c32ed4f914b7de21d4c75a.jpg
РИА Новости

Политолог оценил заявления Зеленского о новом законе о статусе Донбасса

10:24 02.10.2019
559
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса, вызывают беспокойство и напоминают манеру экс-президента Петра Порошенко дезавуировать собственные действия, считает политолог Алексей Чеснаков.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, согласованная "формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина). Зеленский также заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
10:12РИА Новости
Киев подписал "формулу Штайнмайера" ради пиара, заявил эксперт
"Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса вызывает беспокойство. А также напоминает манеру Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
"Одной рукой Зеленский подписывает "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, "новый", и при этом непонятно какой. То же стремление, что и у Порошенко выхолостить Минский процесс, свести его к имитации и даже абсурду", - добавил он.
Флаг Украины
09:58РИА Новости
ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать изменения в закон о статусе Донбасса
По мнению политолога, ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними. Он отметил, что Зеленский должен вынести свои идеи на обсуждение "нормандской четверки" и Контактной группы по Донбассу.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера". "Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Роман Безсмертный
Вчера, 23:02РИА Новости
"Формула Штайнмайера" не принесет мира Украине, считает Безсмертный
720001
Обсудить 1
"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийАлексей ЧеснаковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Киев подписал "формулу Штайнмайера" ради пиара, заявил эксперт
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Зубков оценил ситуацию с согласованием Данией "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак не исключил строительства "Северного потока — 2" в обход Дании
Вид на мост у КПП Станица Луганская
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Электронная сигарета
В Турции запретят электронные сигареты
Флаг Украины
ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать изменения в закон о статусе Донбасса
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов подписал указ о назначении Юрия Гоцанюка главой правительства Крыма
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США два сенатора призвали ввести санкции против глав ФСИН, Минюста и СК
Нашивки на форме сотрудников МЧС
МЧС подтвердило гибель сотрудника специального управления ФПС
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео разместил фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии
Пожарные рукава на машине МЧС России
В Новосибирске потушили пожар на складе, где погибли три человека
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На подмосковной даче нашли арсенал оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовские полицейские отвезли задержанного на кладбище и избили до смерти
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
10:31Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+
10:24Политолог оценил заявления Зеленского о новом законе о статусе Донбасса
10:23Правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года
10:22Российско-китайские отношения выдержали испытание временем, заявил Путин
10:21Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры
10:16Посол России в КНР высказался о перспективах развития отношений двух стран
Лента новостейМолния