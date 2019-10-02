МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, выступая в среду на сессии в рамках Российской энергетической недели.
"Сегодня в правительстве готовится экологическая стратегия на период до 2050-го года. Мы думаем вперёд уже на три десятка лет. Для нас это важная повестка, безусловно, и она продиктована просто сегодняшней ситуацией в мире", - сказал Новак.
Он отметил, что Россия является сторонником экологической повестки.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.