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РИА Новости

Правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года

10:23 02.10.2019 (обновлено: 10:42 02.10.2019)
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© REUTERS / Yves HermanМинистр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
© REUTERS / Yves Herman
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, выступая в среду на сессии в рамках Российской энергетической недели.
"Сегодня в правительстве готовится экологическая стратегия на период до 2050-го года. Мы думаем вперёд уже на три десятка лет. Для нас это важная повестка, безусловно, и она продиктована просто сегодняшней ситуацией в мире", - сказал Новак.
Он отметил, что Россия является сторонником экологической повестки.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
23 апреля, 15:08РИА Новости
Медведев: России нужна не политика про экологию, а экологическая политика
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Правительство РоссииАлександр НовакЭкономика
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