Посол России в КНР высказался о перспективах развития отношений двух стран

ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Посол России в КНР Андрей Денисов считает, что на данный момент не существует потенциальных факторов, которые могли бы резко осложнить отношения Москвы и Пекина.

"Что касается российско-китайских отношений, то я, честно говоря, не вижу каких-либо даже потенциальных раздражителей или факторов, которые могли бы вдруг резко осложнить их развитие", - сказал Денисов в интервью РИА Новости по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Он добавил, что "здесь многое, да не многое, а все зависит от нас самих, от наших собственных усилий". Посол отметил, что России также нужно поднимать экономику, улучшать условия жизни населения и в решении этих задач немалую роль играет сотрудничество с Китаем.

"Страна наша большая, возьмите, к примеру, Дальний Восток, который далеко от Москвы, но достаточно близок к рынкам АТР. Так что, как сказал один китайский классик, перспективы светлые, но путь извилист. Я бы поменял местами эти позиции. Путь, конечно, извилист, в значительной степени непредсказуем, но перспективы, по моему глубокому убеждению, светлые", - сказал посол.

По убеждению главы российской дипмиссии, перспективы российско-китайских отношений ничто не омрачает.

Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.