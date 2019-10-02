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РИА Новости

В Турции запретят электронные сигареты

10:14 02.10.2019
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
АНКАРА, 2 окт - РИА Новости. Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу и импорт электронных сигарет, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Продажа и импорт электронных сигарет будут запрещены. Мы работаем над соответствующим законодательством" - цитирует министра агентство Anadolu.
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Коджа добавил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента страны.
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