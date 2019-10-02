Киев подписал "формулу Штайнмайера" ради пиара, заявил эксперт

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Подписание Киевом "формулы Штайнмайера" по Донбассу является пиаром для украинских граждан и западных партнеров Украины, украинская сторона не станет выполнять "формулу", считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

"Мы должны прекрасно видеть то, что Украина, которая создала эту пиар-концепцию такой готовности диалога с Россией, никаких своих стратегических целей не поменяла", - сказал Суздальцев РИА Новости.

Как отметил эксперт, стратегические цели Киева остались прежними: страна сохраняет свой евроатлантический западный вектор; вопрос того, что РФ по законодательству Украины остается страной-агрессором, не снят; Киев остается инициатором и катализатором различного рода санкций против России и призывает усилить их; Киев настаивает на том, что ДНР и ЛНР не должны существовать; Крым остается фактором давления на Москву.

По словам Суздальцева, с подписанием Киевом "формулы Штаймайера" Россия сталкивается просто со сменой тактики украинской стороны. Как пояснил эксперт, если экс-президент Украины Петр Порошенко придерживался изоляции РФ, не вел никаких переговоров, требовал вернуть Крым и вывести якобы "войска" России из Донбасса, и делал это по согласованию с Вашингтоном, то Зеленский избрал другую тактику.

"Сейчас Зеленский выводы сделал, пошел по другому формату, вроде бы диалогу: звонки (президенту РФ Владимиру) Путину и так далее. Россия пошла на эти вещи, потому что нам, конечно, снижение накала страстей между Киевом и Москвой нужно, учитывая, что на нас санкции", - сказал Суздальцев.

"Мы пошли на все эти переговоры, диалоги, говорим о "нормандской" четверке, но учитывая, что цели Украины не поменялись, надо учитывать, что нас заводят в диалог. Но диалог не Путин-Зеленский, а зовут в диалог, когда "нормандскую" четверку, то есть партнеров Францию и Германию будут усиливать всеми силами американской стороной, то есть устраивать такой "нюрнбергский" процесс над нами. Это главное", - сказал эксперт.

По мнению Суздальцева, решение Киева подписать "формулу Штайнмайера" появилось после того, как возникли сомнения в целесообразности встречи в "нормандском формате". Как подчеркнул эксперт, уже после подписания "формулы" Зеленский говорил о том, что это победа и что выборы в Донбассе будут по украинскому законодательству.

"Он (Зеленский) намекнул на то, что это возможно будет, только когда украинские пограничники будут стоять на границе Украины с Россией в Донбассе, и ни слова не сказал про изменения в конституции, которые входят в "формулу Штайнмайера". То есть сделано ничего, конечно, не будет. Им главное поставить (РФ - ред.) под удар Запада и давить Россию на уже мировом уровне. Вот в чем дело. Они втаскивают нас в заведомо обреченный диалог", - добавил Суздальцев.

По его словам, подписанием "формулы Штайнмайера" Зеленский показывает украинской общественности, электорату, который за него голосовал, что он бьется над решением проблемы войны и мира, но "в таком формате, чтобы подвести Россию к капитуляции".

"Мы должны понимать, что это западня и не больше того. Вести диалог с Киевом, что с Порошенко, что с Зеленским, абсолютно бессмысленно. Это пиар для внутреннего пользования, пиар для Запада, что он вменяемый президент. Но самое главное, чего хотят, это капитуляция России", - добавил Суздальцев.

Эксперт полагает, что говорить о выполнении Киевом "формулы Штайнмайера" в том виде, в котором она задумывалась, не стоит.