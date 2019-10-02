Зубков оценил ситуацию с согласованием Данией "Северного потока — 2"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ситуация с выдачей Данией разрешения на "Северный поток — 2" чисто геополитическая, она связана с желанием США заместить газ РФ своим СПГ, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в выступлении на "Российской энергетической неделе".
"Действительно, два года заявки "Газпрома" не рассматриваются, решение не принимается, хотя когда строился "Северный поток", все разрешения были даны. И "Северный поток — 2" по сути проходит так же, как "Северный поток". Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что Соединенные Штаты Америки хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ", - заявил Зубков.
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"В Дании должны понимать, что никаких объективных причин для того, чтобы не согласовать прохождение ("Северного потока — 2" - Прим. ред.) нет, тем более они буквально недавно согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идет из Норвегии в Польшу... Если не согласуют, обойдем эти экономические зоны Дании, будет дольше, будет дороже", - сообщил также Зубков.
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