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РИА Новости

СФ готов направить своих наблюдателей на выборы парламента Узбекистана

09:52 02.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Совет Федерации готов направить своих наблюдателей на предстоящие в декабре выборы парламента Узбекистана, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
"В Узбекистане в декабре предстоят выборы в нижнюю палату парламента. Совет Федерации готов принять участие в мониторинговой миссии", - сказала она.
Матвиенко, которая также является председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств СНГ (МПА), сообщила, что своих наблюдателей на выборы готова прислать и МПА.
Очередные парламентские выборы пройдут в Узбекистане 22 декабря, избирательная кампания стартовала 20 сентября. Согласно избирательному законодательству Узбекистана, кандидатов в депутаты выдвигают только политические партии. Регистрация кандидатов заканчивается за тридцать пять дней до выборов.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФУзбекистанРоссияВ мире
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