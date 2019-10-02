СФ готов направить своих наблюдателей на выборы парламента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Совет Федерации готов направить своих наблюдателей на предстоящие в декабре выборы парламента Узбекистана, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

"В Узбекистане в декабре предстоят выборы в нижнюю палату парламента. Совет Федерации готов принять участие в мониторинговой миссии", - сказала она.

Матвиенко, которая также является председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств СНГ (МПА), сообщила, что своих наблюдателей на выборы готова прислать и МПА.