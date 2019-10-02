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РИА Новости

Нидерландские парламентарии потребовали изучить роль Украины в деле MH17

09:38 02.10.2019 (обновлено: 10:01 02.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета ИЛ-76 ВВС Украины
Место крушения самолета ИЛ-76 ВВС Украины
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать тщательное расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.
В частности, депутаты потребовали от правительства выяснить, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над регионом. Инициативу поддержали восемь фракций.
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Однако министр иностранных дел Стеф Блок заявил, что не видит "юридических оснований" для проведения расследования. По его словам, сложность в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России".

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Согласно докладу, поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
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Стеф БлокБук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомНидерландыРоссияУкраинаВ мире
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