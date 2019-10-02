Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T09:33Z
https://ria.ru/20191002/1559343511.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_be462184ee8f1eab8a707e886991f37a.jpg
РИА Новости

На Украине почти 20 человек отравились на свадьбе

09:33 02.10.2019
277
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Почти 20 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в ресторане в Черновицкой области Украины, сообщила в среду пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Первого октября в госслужбу по ЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления доставлены 19 человек, из них четыре ребенка, которые 29-30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в поселке Путила", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Автомобиль скорой помощи Украины
6 сентября, 09:09РИА Новости
На Украине 19 человек попали в больницу из-за отравления полуфабрикатами
030200
Обсудить 1
Черновицкая областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На подмосковной даче нашли арсенал оружия
РИА
Новости
Электронная сигарета
В Турции запретят электронные сигареты
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
СФ готов направить своих наблюдателей на выборы парламента Узбекистана
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак не исключил строительства "Северного потока — 2" в обход Дании
Лента
новостей
Нашивки на форме сотрудников МЧС
МЧС подтвердило гибель сотрудника специального управления ФПС
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин оценил новые возможности российского ТЭК
Пожарные рукава на машине МЧС России
В Новосибирске потушили пожар на складе, где погибли три человека
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео разместил фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии
Вид на мост у КПП Станица Луганская
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера"
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США два сенатора призвали ввести санкции против глав ФСИН, Минюста и СК
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Киев подписал "формулу Штайнмайера" ради пиара, заявил эксперт
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Новокузнецке три человека погибли при пожаре на складе
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Зубков оценил ситуацию с согласованием Данией "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовские полицейские отвезли задержанного на кладбище и избили до смерти
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
10:31Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+
10:24Политолог оценил заявления Зеленского о новом законе о статусе Донбасса
10:23Правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года
10:22Российско-китайские отношения выдержали испытание временем, заявил Путин
10:21Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры
Лента новостейМолния