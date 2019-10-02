На Украине почти 20 человек отравились на свадьбе

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Почти 20 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в ресторане в Черновицкой области Украины, сообщила в среду пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Первого октября в госслужбу по ЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления доставлены 19 человек, из них четыре ребенка, которые 29-30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в поселке Путила", - говорится в сообщении.