Крымский мост покрыли устойчивой мобильной связью

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Новую базовую станцию установили на острове Тузла, это позволило обеспечить качественную устойчивую сотовую связь и интернет на всей протяженности моста через Керченский пролив, сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.