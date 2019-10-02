В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера"

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Как отметили Пушилин и Пасечник, ДНР и ЛНР теперь сами решат, на каком языке говорить, какой будет экономика, как будет формироваться судебная система, "как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией".

"И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. <...> Никакого контроля над границей киевская власть не получит", — подчеркнули Пушилин и Пасечник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании "формулы Штайнмайера". Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.