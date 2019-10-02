Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T10:19Z
https://ria.ru/20191002/1559343388.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155792/67/1557926752_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c8959dc9f6fa70cf03fe0ce6b52d956b.jpg
РИА Новости

В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера"

09:26 02.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
17963
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вид на мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Как отметили Пушилин и Пасечник, ДНР и ЛНР теперь сами решат, на каком языке говорить, какой будет экономика, как будет формироваться судебная система, "как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией".

"И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. <...> Никакого контроля над границей киевская власть не получит", — подчеркнули Пушилин и Пасечник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании "формулы Штайнмайера". Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.
В российском МИД позитивно оценили такой шаг Киева. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей.
Флаг ДНР
Вчера, 22:15РИА Новости
В России оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера"
20356227
Обсудить 13
"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
Популярные комментарии
Это хорошая новость и для Украины и для России . В основном это заслуга ЗЕ и его команды.
2 октября, 10:21
ggosp2001
5440014
Ждём новых санкций, по причине не "выполнения" Россией договорённостей по формуле Штайнмайера...
2 октября, 10:29
Константин Иванов
470000
Рекомендуем
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
РИА
Новости
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал гражданскую войну в США
Лента
новостей
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
"Попытка извиниться". Как в Грузии восприняли переговоры с Лавровым
Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
Убитая во Владивостоке женщина-кондуктор проработала меньше года, пишут СМИ
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак не исключил строительства "Северного потока — 2" в обход Дании
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Зубков оценил ситуацию с согласованием Данией "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал запуск демократами процедуры импичмента переворотом
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Цех сборки самолета МС-21-300
В России создали новый высокопрочный сплав для авиации и автомобилей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовские полицейские отвезли задержанного на кладбище и избили до смерти
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
10:31Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+
10:24Политолог оценил заявления Зеленского о новом законе о статусе Донбасса
10:23Правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года
10:22Российско-китайские отношения выдержали испытание временем, заявил Путин
10:21Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры
Лента новостейМолния