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РИА Новости

Новак не исключил строительства "Северного потока — 2" в обход Дании

09:23 02.10.2019 (обновлено: 09:52 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что "Северный поток-2" будет реализован в заявленном маршруте, хотя есть и другие варианты, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
По его словам, РФ по-прежнему считает, что у Дании нет оснований не дать разрешение на строительство газопровода.
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"Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже, и несколько по времени будет дольше реализован", - сказал Новак на сессии Российской энергетической недели.
"Тем не менее, мы еще рассчитываем на то, что этот проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения. И не видим здесь никаких оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение", - добавил он.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2ДанияРоссияЭкономика
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