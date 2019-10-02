Новак не исключил строительства "Северного потока — 2" в обход Дании

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что "Северный поток-2" будет реализован в заявленном маршруте, хотя есть и другие варианты, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, РФ по-прежнему считает, что у Дании нет оснований не дать разрешение на строительство газопровода.

"Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже, и несколько по времени будет дольше реализован", - сказал Новак на сессии Российской энергетической недели.

"Тем не менее, мы еще рассчитываем на то, что этот проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения. И не видим здесь никаких оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение", - добавил он.