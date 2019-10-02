Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС, заявила Матвиенко

ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС, сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому совету", - сказала она на встрече с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Матвиенко выразила надежду на то, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет осуществлено без задержек.

"Если это произойдёт, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации. Надеюсь, процесс согласования не затянется и мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи", - сказала она.