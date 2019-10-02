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РИА Новости

Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС, заявила Матвиенко

09:18 02.10.2019 (обновлено: 09:34 02.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС, сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому совету", - сказала она на встрече с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
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Матвиенко выразила надежду на то, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет осуществлено без задержек.
"Если это произойдёт, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации. Надеюсь, процесс согласования не затянется и мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи", - сказала она.
По словам спикера, после вступления Узбекистана в ЕАЭС, у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия с этой страной и будут устранены "определённые барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях".
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Евразийский экономический союзВалентина МатвиенкоУзбекистанРоссияВ мире
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