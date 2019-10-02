В Eurogas назвали повторение газового кризиса 2009 года в ЕС маловероятным

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Мария Князева. Повторение газового кризиса 2009 года в Евросоюзе сейчас весьма маловероятно, ЕС работал последние годы над тем, чтобы такого больше не произошло, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ассоциации Eurogas Джеймс Уотсон.

Газовый кризис между РФ и Украиной в 2009 году возник из-за разногласий по цене на газ и отсутствия в связи с этим договора поставки голубого топлива, а также накопленной задолженности перед "Газпромом". С 1 января "Газпром" был вынужден прекратить экспорт газа на Украину, а позднее ограничить поставки в ЕС на величину несанкционируемо отбираемого Украиной газа. В конце января стороны договорились по формуле цены, подписали договор, срок которого истекает в конце 2019 года, и поставки возобновились в полном объеме.

"Я думаю, чрезвычайно маловероятно, что такое случиться вновь. Последний кризис был 10 лет назад, с тех пор Европейский союз и его государства работали определенным образом, чтобы такой кризис не повторился", - ответил он на вопрос, может ли произойти кризис такой силы, который был в 2009 году в Европе.

"Есть хорошие запасы газа, есть очень хорошие хранилища, произошла диверсификация поставок, мы теперь видим больше поставщиков, мы больше вкладывали в инфраструктуру, такую как терминалы СПГ, чтобы поддержать стратегию диверсификации (источников газоснабжения ЕС – Прим. ред.) Помогают и правила анбандлинга (разделение добычи и транспортировки – Прим. ред.), введенные с тех пор. Это создает для потребителей большую конкуренцию среди поставщиков. Таким образом, это может создавать лучшие цены", - пояснил Уотсон.

Евросоюз стремиться диверсифицировать источники получения энергоносителей, в частности, газа. Россия - один из основных поставщиков голубого топлива для ЕС, который в значительной степени зависит от импорта. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину - один из маршрутов доставки в ЕС, истекает в конце нынешнего года. Россия, Украина и ЕК проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита после 2019 года. Ранее в сентябре ЕК также сообщала, что хранилища газа в Европе заполнены примерно на 95%.