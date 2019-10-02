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РИА Новости

В Москве Роспотребнадзор закрыл 19 хостелов за девять месяцев

08:57 02.10.2019 (обновлено: 10:03 02.10.2019)
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© АГН "Москва"Хостел в Москве
Хостел в Москве
© АГН "Москва"
Хостел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года приостановил работу 19 хостелов в Москве, размещенных в жилых домах, сообщается на сайте ведомства.
"По фактам грубых нарушений требований санитарного законодательства (в том числе по факту размещения хостелов в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без оборудования отдельного входа) за 9 месяцев 2019 года приостановлена деятельность по суду 19 хостелов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 2018 году было закрыто 35 хостелов, в 2017-м - 29, в 2016-м - 53.
В ведомстве добавили, что за последние девять месяцев москвичи жаловались на хостелы 186 раз, было проведено 169 проверок.
В случае если хостел размещен в квартире без ее перевода в нежилой фонд, отсутствует отдельный вход в помещения хостела, "функционирование хостела ухудшает условия проживания жителей, они могут обратиться письменно или через электронный портал для обращений граждан на официальных сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с жалобой, по которой будет проведена проверка", говорится в сообщении.
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