В Москве Роспотребнадзор закрыл 19 хостелов за девять месяцев

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года приостановил работу 19 хостелов в Москве, размещенных в жилых домах, сообщается на сайте ведомства.

"По фактам грубых нарушений требований санитарного законодательства (в том числе по факту размещения хостелов в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без оборудования отдельного входа) за 9 месяцев 2019 года приостановлена деятельность по суду 19 хостелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году было закрыто 35 хостелов, в 2017-м - 29, в 2016-м - 53.

В ведомстве добавили, что за последние девять месяцев москвичи жаловались на хостелы 186 раз, было проведено 169 проверок.