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РИА Новости

Первый космонавт ОАЭ сразу после возвращения на Землю позвонит матери

08:40 02.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБрифинг для специалистов перед посадкой пилотируемого корабля "Союз МС-12"
Брифинг для специалистов перед посадкой пилотируемого корабля Союз МС-12
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который на прошлой неделе прибыл на МКС, рассказал с орбиты, что первым делом после возвращения на Землю намерен позвонить своей матери.
"Первое, что я сделаю после возвращения на Землю, поговорю со своей мамой и скажу ей, что вернулся живым", - заявил аль-Мансури во время очередного сеанса видеосвязи с Космическим центром Мухаммеда бен Рашида в Дубае. Запись общения космонавта с Землей представлена в микроблоге центра в Twitter.
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
30 сентября, 18:46РИА Новости
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился внешне в космосе
"Я хочу вернуться сюда и во второй, и в третий, и в четвертый раз", - добавил космонавт.
Аль-Мансури рассказал, что экипаж на борту станции живет по Гринвичу, день для космонавтов начинается в 6 утра и заканчивается в 9.30 вечера. На станции работает интернет, который они используют для связи с наземными станциями и отправки электронной почты.
Экипаж МКС в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и аль-Мансури отправился на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 25 сентября. Возвращение аль-Мансури на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября.
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Хаззаа аль-МансуриНик ХейгАлексей ОвчининКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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