Шесть членов одной семьи погибли при взрыве в Афганистане

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Шесть членов одной семьи погибли в результате взрыва мины в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером во вторник в уезде Наджраб. Двое детей и четыре женщины подорвались на мине, размещенной на обочине дороги.
При этом телеканал Ariana News со ссылкой на заявление местного МВД сообщает, что при взрыве погибло двое мужчин и четыре женщины, еще два человека пострадали.