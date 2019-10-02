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РИА Новости

Шесть членов одной семьи погибли при взрыве в Афганистане

08:27 02.10.2019
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Афганистане
Полицейский в Афганистане
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Шесть членов одной семьи погибли в результате взрыва мины в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером во вторник в уезде Наджраб. Двое детей и четыре женщины подорвались на мине, размещенной на обочине дороги.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
25 сентября, 17:48РИА Новости
Север Афганистана рискует стать новым плацдармом для ИГ*, заявил Лавров
При этом телеканал Ariana News со ссылкой на заявление местного МВД сообщает, что при взрыве погибло двое мужчин и четыре женщины, еще два человека пострадали.
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