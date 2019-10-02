Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Крым с начала года посетило около миллиона туристов с Украины, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Через пункты пропуска только за первые восемь месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины", - сказал РИА Новости Черняк.

Кроме того, по его словам, крымские курорты востребованы у украинских туристов в бархатный сезон и на новогодние праздники.