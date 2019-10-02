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РИА Новости
Туризм

Крым с начала года посетило около миллиона туристов с Украины

07:47 02.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Крым с начала года посетило около миллиона туристов с Украины, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"Через пункты пропуска только за первые восемь месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины", - сказал РИА Новости Черняк.
Кроме того, по его словам, крымские курорты востребованы у украинских туристов в бархатный сезон и на новогодние праздники.
"Крымские курорты остаются традиционным местом массового отдыха украинских туристов, для которых Крым стал регионом комфортного, безопасного и доступного отдыха", - подчеркнул Черняк.
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