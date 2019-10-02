В Хабаровском крае оценили предварительный ущерб от паводка

ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Хабаровского края.

"Предварительный ущерб от паводка составляет около 2 миллиардов рублей", - сказали там.

Ранее власти региона сообщали о предварительном ущербе от паводка в 990 миллионов рублей. В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при отметке "опасное явление" в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре вода достигала 829 сантиметров, при опасной отметке в 650.

Как сообщается на сайте правительства края со ссылкой на зампреда правительства региона Анатолия Литвинчука, в расчеты "входят как фактический ущерб, уже полученный от подтоплений, так и предстоящие затраты на компенсации и переселение граждан".

"Предварительно, мы предполагали, что ущерб составит около 900 миллионов рублей. Но, после тайфуна "Линлим", пришедшего в наш край в начале сентября и нанесшего урона больше, чем сам паводок, сумма значительно увеличилась. Это стало понятно после того, как отработали оценочные комиссии", - приводятся на сайте правительства региона слова Литвинчука.

Он пояснил, что примерно в 300 миллионов рублей обошлись неотложные аварийно-восстановительные работы по наращиванию дамб, укреплению низких участков и другие оперативные мероприятия по защите от воды. Также после оценки комиссий к общей сумме затрат добавились расходы на капитальные ремонты поврежденного жилья, а также на переселение из домов, признанных непригодными для проживания.

"Всего в зону подтопления в летний паводок попало 1040 домов. Примерно 300 из них уже ранее подтапливались и были расселены. Однако, на момент наводнения в них опять оказались прописаны люди. Примерно 30 домов были куплены, то есть их жильцы являются добросовестными приобретателями. По закону, мы им также, как и остальным, должны выплатить компенсации. Другое подобное жилье и способы его получения проверяет прокуратура", - пояснил Литвинчук.