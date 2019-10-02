Крымские парашютисты соберут в небе силуэт "цифровой бабочки"

"В ближайшее время планируется прыжок с парашютом. Парашютисты хотят в небе выложить силуэт цифровой бабочки и приглашают меня, но я пока еще сомневаюсь. Но может быть, соглашусь. Никогда не прыгал с парашютом, но может быть настал этот момент", - сказал Зырянов в эфире радио "Спутник в Крыму".