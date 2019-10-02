Крымские парашютисты соберут в небе силуэт "цифровой бабочки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Силуэт "цифровой бабочки" соберут в небе крымские парашютисты, акция приурочена к переходу республики на цифровое телевещание, сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.
"В ближайшее время планируется прыжок с парашютом. Парашютисты хотят в небе выложить силуэт цифровой бабочки и приглашают меня, но я пока еще сомневаюсь. Но может быть, соглашусь. Никогда не прыгал с парашютом, но может быть настал этот момент", - сказал Зырянов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Цифровая бабочка" - специально разработанная информационная листовка и логотип, символизирующий переход на цифровое вещание.
По словам министра, Крым полностью готов к переходу на цифровое телевещание.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".