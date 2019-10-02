Токио по-прежнему готов к диалогу с КНДР без предварительных условий

"Правительство готово к встрече без предварительных условий. В этой позиции изменений нет. На основе хладнокровного анализа мы будем использовать любой шанс для решения проблем", - сказал генеральный секретарь.

Ракета КНДР упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Такое в последний раз было в ноябре 2017 года. Дальность полета ракеты составила 450 километров, высота – 900 километров. Ранее сообщалось, что были осуществлены пуски двух баллистических ракет, однако затем это предположение было скорректировано - военные предполагают, что ракета могла разделиться. В то же время пока вопрос о том, было ли это разделение следствием аварии или плановым, является предметом дальнейшего анализа. Ущерб воздушным и морским судам нанесен не был. Япония заявила Северной Корее протест.