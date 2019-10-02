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РИА Новости

Токио по-прежнему готов к диалогу с КНДР без предварительных условий

07:17 02.10.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Архивное фото
ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Япония по-прежнему готова провести саммит с Северной Кореей без предварительных условий, заявил на внеплановой пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Утром в среду КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении.
"Правительство готово к встрече без предварительных условий. В этой позиции изменений нет. На основе хладнокровного анализа мы будем использовать любой шанс для решения проблем", - сказал генеральный секретарь.
Ракета КНДР упала в 350 километрах от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии. Такое в последний раз было в ноябре 2017 года. Дальность полета ракеты составила 450 километров, высота – 900 километров. Ранее сообщалось, что были осуществлены пуски двух баллистических ракет, однако затем это предположение было скорректировано - военные предполагают, что ракета могла разделиться. В то же время пока вопрос о том, было ли это разделение следствием аварии или плановым, является предметом дальнейшего анализа. Ущерб воздушным и морским судам нанесен не был. Япония заявила Северной Корее протест.
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
06:50РИА Новости
Минобороны Японии предполагает, что ракета КНДР могла разделиться в полете
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Северная КореяКНДРЯпонияВ мире
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