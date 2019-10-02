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РИА Новости
Туризм

В Крыму зафиксировали рост потока иностранных туристов

07:09 02.10.2019 (обновлено: 08:14 02.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Воронцовский дворец в Алупке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Поток иностранных туристов в Крым в нынешнем году возрос в среднем на 5%, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"За первые восемь месяцев текущего года в Республику Крым без учета жителей Украины прибыло почти на 5% больше иностранных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика роста продолжается. География стран, из которых прибыли туристы, насчитывает 159 стран мира, в то время, как за весь прошлый год эта цифра составила 144 страны", - сказал РИА Новости Черняк.
В частности, по его словам, рост туристского потока из США составил более 13% (718 человек), Германии – 7% (2643 человека), Франции – 24% (511 человек), Италии – 17% (470 человек). Кроме того, почти в два раза возрос турпоток из Вьетнама.
"Также отмечу рост потока туристов из Австралии на 33% (156 человек), Индии – также на 33% (655 человек), Китайской Народной Республики на 14% (3 тысячи 352 человека)", - подчеркнул Черняк.
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При этом глава комитета подчеркнул, что наибольшим спросом среди иностранных туристов Крым традиционно пользуется у граждан Украины.
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