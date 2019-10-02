В Крыму зафиксировали рост потока иностранных туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Поток иностранных туристов в Крым в нынешнем году возрос в среднем на 5%, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"За первые восемь месяцев текущего года в Республику Крым без учета жителей Украины прибыло почти на 5% больше иностранных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика роста продолжается. География стран, из которых прибыли туристы, насчитывает 159 стран мира, в то время, как за весь прошлый год эта цифра составила 144 страны", - сказал РИА Новости Черняк.

В частности, по его словам, рост туристского потока из США составил более 13% (718 человек), Германии – 7% (2643 человека), Франции – 24% (511 человек), Италии – 17% (470 человек). Кроме того, почти в два раза возрос турпоток из Вьетнама.

"Также отмечу рост потока туристов из Австралии на 33% (156 человек), Индии – также на 33% (655 человек), Китайской Народной Республики на 14% (3 тысячи 352 человека)", - подчеркнул Черняк.