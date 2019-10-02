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РИА Новости

Ученый рассказал о последствиях таяния многолетней мерзлоты в России

07:03 02.10.2019 (обновлено: 10:38 02.10.2019)
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© Фото : предоставлено Алексеем ЕкайкинымВедущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин
Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин
© Фото : предоставлено Алексеем Екайкиным
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Таяние многолетней мерзлоты на территории РФ может привести к разрушению некоторых объектов инфраструктуры и масштабным выбросам дополнительных парниковых газов в атмосферу, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате", одним из авторов которого является Екайкин. Авторы доклада предполагают, что к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3-4 метра. Более 50% территории РФ находится в зоне криосферы - многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед.
"В районах, где в России многолетняя мерзлота, населения довольно мало (около 4% от всего населения РФ), однако там обширная инфраструктура. Обычные подходы к ее строительству подразумевают поставить фундамент на глубину протаивания. С таким расчетом и строились все трубопроводы и объекты инфраструктуры, а сейчас эта глубина начнет меняться, и фундамент окажется не на твердой поверхности. Нефть у нас в Западной Сибири, на Ямале, в тех районах", - пояснил ученый.
Он добавил, что с мерзлотой связаны и другие проблемы.
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"Другая проблема - влияние вечной мерзлоты на климат. В ней содержится много углекислого газа и метана, но никто не знает точно, какая это величина - оценки очень разнятся. Согласно данным, приведенным в докладе, от 1460 до 1600 гигатонн органического углерода заключено в многолетней мерзлоте, что в два раза больше, чем содержание СО2 в атмосфере сегодня", - сказал Екайкин.
Ученый пояснил, что оценки в докладе делятся на "высокую степень достоверности", "среднюю" и "низкую". В отношении подсчетов содержания СО2 достоверность средняя.
"Ученые отмечают, что десятки-сотни гигатонн метана и СО2 попадут в атмосферу из мерзлоты из-за потепления к 2100 году. Больше газов, больше парниковый эффект, больше потепление, сильнее тает мерзлота, становится еще теплее - такой каскадный эффект получается", - сказал Екайкин.
Он также добавил, что таяние мерзлоты - процесс понятый, поэтому нужны срочные меры, чтобы мерзлота таяла не с такой скоростью. В отличие от других процессов, которые затормозить нельзя, таяние мерзлоты остановить можно, отметил собеседник агентства.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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