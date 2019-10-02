Служебная собака помогла найти подозреваемого в убийстве кондуктора

Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке

© Фото : пресс-служба УМВД по Владивостоку Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.

В среду СК сообщил, что 1 октября во Владивостоке неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора в трамвае – женщину 1965 года рождения. По данным ведомства, подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. МВД сообщило, что злоумышленник атаковал жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая.

Как рассказали в УМВД, во вторник по сообщению от диспетчера на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, в которую входили кинолог Вадим Колесников и служебно-розыскная собака.