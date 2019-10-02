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РИА Новости

Служебная собака помогла найти подозреваемого в убийстве кондуктора

06:52 02.10.2019 (обновлено: 09:38 02.10.2019)
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© Фото : пресс-служба УМВД по Владивостоку Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке
 Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке
© Фото : пресс-служба УМВД по Владивостоку
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
В среду СК сообщил, что 1 октября во Владивостоке неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора в трамвае – женщину 1965 года рождения. По данным ведомства, подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. МВД сообщило, что злоумышленник атаковал жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая.
Как рассказали в УМВД, во вторник по сообщению от диспетчера на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, в которую входили кинолог Вадим Колесников и служебно-розыскная собака.
"При обследовании места происшествия немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель города Владивосток", - пояснили в УМВД.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
06:24РИА Новости
Избивший до смерти кондуктора напал на женщину "без видимых причин"
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Россия
Следственный комитет РФВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
Странный заголовок о собаке, которая помогла найти преступника, который избил (не убил) кондуктора трамвая. Т.е., избиение кондукторов, это вполне обычная ситуация, так выходит?(((
2 октября, 07:32
NNikoljamaster80
380110228
Всмысле не убил? Ещё раз сатью прочитайте!
2 октября, 07:34
ddoomrules
24000139
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