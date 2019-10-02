Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил девятикилометровый столб пепла

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти километров, пеплопада в населенных пунктах не зафиксировано, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

"Днем 2 октября 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 9000 метров", - сообщает ведомство со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Населенные пункты в Камчатском крае не засыпало, однако не исключается вероятность выпадения небольшого количества пепла в Усть-Камчатском муниципальном районе.

Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп вблизи нет. Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.