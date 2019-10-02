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РИА Новости

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил девятикилометровый столб пепла

06:35 02.10.2019
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© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти километров, пеплопада в населенных пунктах не зафиксировано, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
"Днем 2 октября 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 9000 метров", - сообщает ведомство со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Населенные пункты в Камчатском крае не засыпало, однако не исключается вероятность выпадения небольшого количества пепла в Усть-Камчатском муниципальном районе.
Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп вблизи нет. Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
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Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.
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Камчатский крайРоссияИзвержение вулкана ШивелучПроисшествия
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