Избивший до смерти кондуктора напал на женщину "без видимых причин"

В среду управление СК по Приморью сообщило, что во Владивостоке неизвестный напал на кондуктора в трамвае – женщину 1965 года рождения. По данным ведомства, злоумышленник несколько раз ударил ее металлическим прутом, после чего скрылся. Женщина скончалась. СК сообщил, что подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".