Избивший до смерти кондуктора напал на женщину "без видимых причин"

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Мужчина, избивший до смерти женщину-кондуктора во Владивостоке, напал на нее "без видимых причин", сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
В среду управление СК по Приморью сообщило, что во Владивостоке неизвестный напал на кондуктора в трамвае – женщину 1965 года рождения. По данным ведомства, злоумышленник несколько раз ударил ее металлическим прутом, после чего скрылся. Женщина скончалась. СК сообщил, что подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"Установлено, что мужчина, выходящий последним из трамвая, без видимых причин напал на кондуктора. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась", - сказали в УМВД.
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