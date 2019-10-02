СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей", пишут В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей", пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

По словам собеседников издания, специалисты выявили "определенные проблемы" в работе техники, однако их удалось быстро устранить. Испытания признали успешными.

Как отметил бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, во время тестов, предшествующих поставкам в войска вооружений, особое внимание уделяется бесперебойной работе всех их компонентов.

По его словам, техника "испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ".

"Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению", — рассказал он, добавив, что Сирия хорошо подходит для таких испытаний, поскольку там всегда жарко и много пыли.

Новая система ПВО С-500

Производство С-500 началось в июне. Радиус поражения системы — 600 километров. Она будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Также будет возможность уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет.