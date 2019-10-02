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РИА Новости
Новое оружие России

СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии

06:17 02.10.2019 (обновлено: 10:34 02.10.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНочной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф"
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей", пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.
По словам собеседников издания, специалисты выявили "определенные проблемы" в работе техники, однако их удалось быстро устранить. Испытания признали успешными.
Как отметил бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, во время тестов, предшествующих поставкам в войска вооружений, особое внимание уделяется бесперебойной работе всех их компонентов.
По его словам, техника "испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ".
Боевой пуск ракеты
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С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире, пишут китайские СМИ
"Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению", — рассказал он, добавив, что Сирия хорошо подходит для таких испытаний, поскольку там всегда жарко и много пыли.

Новая система ПВО С-500

Производство С-500 началось в июне. Радиус поражения системы — 600 километров. Она будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Также будет возможность уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет.
Как заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы "ни за какие деньги", они строятся в первую очередь для российской армии.
Пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф во время Международных военных учений Боевое содружество на полигоне Ашулук в Астраханской области
29 сентября, 08:00РИА Новости
Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО
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Новое оружие РоссииЗРС С-500РостехСергей ЧемезовСирияБезопасность
Популярные комментарии
Горжусь Россией, горжусь Путиным. Молодцы!
2 октября, 08:22
Russian robot
86114011650519
красавцы. если есть возможность провести испытание в боевых условиях, почему нет.
2 октября, 06:28
Сергей
5381100113
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