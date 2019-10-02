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РИА Новости

Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов

06:11 02.10.2019
28833
© Depositphotos / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки
© Depositphotos / Ronstik
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT.
"Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона", — отметила Дзгоева.
Она добавила, что определять нехватку витаминов или гипервитаминоз должен врач после обследования пациента.
Эндокринолог также посетовала, что биологически активные добавки могут попадать на рынок, минуя серию исследований их эффективности и безопасности, а при этом некоторые люди не слушают врачей и начинают заниматься самолечением, после того как узнают, что их "анализы расходятся с нормой".
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"Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ. Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей", — заключила Дзгоева.
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"НМИЦ эндокринологии" Минздрава РоссииЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Статья из серии "учёные доказали"
2 октября, 06:17
NNikki_5519
1250005
А теперь вопрос; а почему люди начинают заниматься самолечением? Я, например, не могу записать двухлетнего сына на УЗИ сердца в районной поликлинике в городе Москве. Нет записи уже месяц. Ну, я ладно схожу в платную. Моя подруга перед операцией не могла в районной поликлинике сдать необходимые анализы, пока собирала одни , кончился срок на другие. Тоже пошла в платную. А как быть тем у кого нет денег? Вот он и рассуждает: наверное, у меня магния не хватает, дай-ка я его буду принимать.
2 октября, 08:42
ЕЕлена
1300103
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