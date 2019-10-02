Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT

"Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона", — отметила Дзгоева.

Она добавила, что определять нехватку витаминов или гипервитаминоз должен врач после обследования пациента.

Эндокринолог также посетовала, что биологически активные добавки могут попадать на рынок, минуя серию исследований их эффективности и безопасности, а при этом некоторые люди не слушают врачей и начинают заниматься самолечением, после того как узнают, что их "анализы расходятся с нормой".