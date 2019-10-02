В Бурятии сняли противопожарный режим

В ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тысяч гектаров. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 824 лесных пожара на общей площади более 279 тысяч гектаров, в 2018 году - 363 пожара на площади более 24 тысяч гектаров.