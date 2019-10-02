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РИА Новости

В Бурятии сняли противопожарный режим

05:53 02.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Кабанском районе Бурятии
Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лесные пожары в Кабанском районе Бурятии. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Особый противопожарный режим снят в Бурятии, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
"В связи со снижением пожарной опасности на территории Республики Бурятия снят особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим в республике был открыт 15 апреля. Режим ЧС в регионе не вводился.
В ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тысяч гектаров. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 824 лесных пожара на общей площади более 279 тысяч гектаров, в 2018 году - 363 пожара на площади более 24 тысяч гектаров.
Ликвидация лесных пожаров
13 сентября, 07:23РИА Новости
В лесах Красноярского края сняли режим ЧС
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