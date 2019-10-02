МИД Австралии заявил, что помощь США по "делу" Мюллера в интересах страны

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Помощь австралийских властей Вашингтону в сборе информации о "российском расследовании" спецпрокурора США Роберта Мюллера входит в интересы страны, она помогает своему "самому важному" союзнику, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Ранее издание New York Times со ссылкой на два источника написало, что Трамп обращался за помощью к австралийскому премьеру Скотту Моррисону, чтобы дискредитировать "российское расследование" Мюллера. Как утверждают источники, поговорить с премьером Австралии Трампа попросил генеральный прокурор США Уильям Барр, ведомство которого изучает сейчас работу Мюллера. Как сообщало NYT, Белый дом ограничил доступ к расшифровке разговора с Моррисоном, с ним могут ознакомиться лишь несколько советников Трампа. Позднее представитель правительства Австралии подтвердил радиовещательной корпорации ABC, что американский лидер обращался за помощью несколько недель назад - до поездки Моррисона в США.

Отвечая на вопрос ведущей радио ABC, Марис Пейн заявила, что не считает, что таким образом Австралию "втягивают в американскую политическую проблему".

"Мы ведем себя так, как можно было бы ожидать от нас в этих обстоятельствах. Мы работаем в интересах Австралии и действуем совместно с нашим самым близким и важным союзником. Мы должны помогать им (США - ред.), насколько это возможно, и мы должны убедиться, что помогаем надлежащим образом ", - заявила глава австралийского МИД.

При этом она добавила, что не будет запрашивать расшифровку разговора Трампа и Моррисона.

На заре расследования Мюллера в 2016 году агенты ФБР тайно ездили в Лондон, чтобы встретиться с послом Австралии, якобы располагавшим информацией о том, что один из советников Трампа заранее знал о "российском вмешательстве", писала ранее New York Times. По ее данным, после напряженной дискуссии между Вашингтоном и Канберрой австралийскому послу Александру Даунеру разрешили нарушить дипломатический протокол и ответить на вопросы ФБР о его встрече с экс-советником предвыборного штаба Джорджем Пападопулосом.