ДТП с микроавтобусом в Якутии произошло из-за превышения скорости

ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Водитель микроавтобуса не выдержал безопасную скорость при повороте, что стало причиной ДТП на автодороге "Вилюй" в Якутии, госпитализированы двое пострадавших, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Якутии.
По уточненным данным управления госавтоинспекции, ДТП произошло ночь с 1 на 2 октября на 157-м километре федеральной автодороги "Вилюй".
"Водитель автомашины "Тойота Хайс", по предварительным данным, не выдержал безопасную скорость и на повороте, не справившись с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги, после чего микроавтобус опрокинулся, а затем произошло его возгорание. В настоящий момент известно о двух пострадавших. Всего в салоне транспортного средства находились девять человек – водитель и восемь пассажиров, которые следовали из Верхневилюйска в Якутск", - отметили в пресс-службе.
Со слов участников аварии, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Детей среди пассажиров не было.
"Водитель оказывает услуги по перевозке пассажиров, в момент аварии был трезв, необходимые документы у перевозчика имеются. С его слов, причиной ДТП стал выпавший накануне снег", - добавили в пресс-службе.