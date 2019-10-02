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РИА Новости

ДТП с микроавтобусом в Якутии произошло из-за превышения скорости

04:48 02.10.2019 (обновлено: 05:18 02.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Водитель микроавтобуса не выдержал безопасную скорость при повороте, что стало причиной ДТП на автодороге "Вилюй" в Якутии, госпитализированы двое пострадавших, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Якутии.
По уточненным данным управления госавтоинспекции, ДТП произошло ночь с 1 на 2 октября на 157-м километре федеральной автодороги "Вилюй".
"Водитель автомашины "Тойота Хайс", по предварительным данным, не выдержал безопасную скорость и на повороте, не справившись с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги, после чего микроавтобус опрокинулся, а затем произошло его возгорание. В настоящий момент известно о двух пострадавших. Всего в салоне транспортного средства находились девять человек – водитель и восемь пассажиров, которые следовали из Верхневилюйска в Якутск", - отметили в пресс-службе.
Со слов участников аварии, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Детей среди пассажиров не было.
Станция скорой медицинской помощи
05:15РИА Новости
Один из девяти пострадавших в ДТП в Якутии находится в тяжелом состоянии
"Водитель оказывает услуги по перевозке пассажиров, в момент аварии был трезв, необходимые документы у перевозчика имеются. С его слов, причиной ДТП стал выпавший накануне снег", - добавили в пресс-службе.
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ГосавтоинспекцияГИБДД МВД РФРоссияЯкутияПроисшествия
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