ДТП с микроавтобусом в Якутии произошло из-за превышения скорости

"Водитель автомашины "Тойота Хайс", по предварительным данным, не выдержал безопасную скорость и на повороте, не справившись с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги, после чего микроавтобус опрокинулся, а затем произошло его возгорание. В настоящий момент известно о двух пострадавших. Всего в салоне транспортного средства находились девять человек – водитель и восемь пассажиров, которые следовали из Верхневилюйска в Якутск", - отметили в пресс-службе.