Один из девяти пострадавших в ДТП в Якутии находится в тяжелом состоянии

ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Один из девяти человек, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе "Вилюй" в Якутии, находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 по 2 октября микроавтобус Toyota Hiace попал в ДТП на федеральной автодороге "Вилюй" в Горном районе республики. В результате ДТП пострадали девять человек, детей нет. Погибших нет.

По предварительной версии ГИБДД, водитель микроавтобуса не выдержал безопасную скорость при повороте, что стало причиной ДТП.