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РИА Новости

Один из девяти пострадавших в ДТП в Якутии находится в тяжелом состоянии

05:15 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтанция скорой медицинской помощи
Станция скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Станция скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Один из девяти человек, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе "Вилюй" в Якутии, находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Ранее сообщалось, что в ночь с 1 по 2 октября микроавтобус Toyota Hiace попал в ДТП на федеральной автодороге "Вилюй" в Горном районе республики. В результате ДТП пострадали девять человек, детей нет. Погибших нет.
По предварительной версии ГИБДД, водитель микроавтобуса не выдержал безопасную скорость при повороте, что стало причиной ДТП.
"В результате ДТП девять человек оперативно доставлены бригадой скорой помощи в больницу села Бердигестях Горного района, где им оказана экстренная медицинская помощь. В настоящий момент семь из них отправлены домой на амбулаторное лечение. Госпитализированы два человека в хирургическое отделение Горной ЦРБ. Состояние оценивается врачами: женщины как средней степени тяжести, мужчины как тяжелое, стабильное. Подана заявка на телемедицинскую консультацию с республиканскую больницу №2", - отметили в пресс-службе.
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ГИБДД МВД РФToyota HiaceРоссияЯкутияПроисшествия
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