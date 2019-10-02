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РИА Новости

Астролог из "Давай поженимся!" ответила на обвинения в постановке передачи

05:15 02.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая, астролог Василиса Володина
Телеведущая, астролог Василиса Володина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Астролог и одна из ведущих ток-шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Василиса Володина ответила подписчикам в инстаграме на обвинения в постановке передачи.
Одна из пользователей соцсети выразила мнение, что "люди там — актеры", а сама программа — "розыгрыш".
"Зря вам так кажется. Где набрать актеров на 11 лет ежедневной программы, не думали? такие у нас люди. Дадут фору любым актерам", — написала в ответ Володина.
Другая подписчица также усомнилась в правдивости шоу.
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"Это неправда! Много случаев, когда некие участницы программы, выступая в роли "настоящей невесты", потом появлялись в какой-то другой роли в разных художественных фильмах. Да и мужчины-"женихи" тоже!" — отметила она.
Астророг парировала, что таких случаев мало, и они полностью на совести участников.
"Неправда ваша. Немного таких случаев. И такие ситуации целиком на совести таких женихов и невест. У редакторов нет хрустального шара, для того чтобы, отбирая героев для программы, их высвечивать. Или что, всех проверять на полиграфе?" — ответила Володина.
Она добавила, что редакторы программы руководствуются тем, что сам человек о себе рассказывает, и проверяют информацию, если есть такая возможность.
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