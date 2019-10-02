Астролог из "Давай поженимся!" ответила на обвинения в постановке передачи

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Астролог и одна из ведущих ток-шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Василиса Володина ответила подписчикам в Астролог и одна из ведущих ток-шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Василиса Володина ответила подписчикам в инстаграме на обвинения в постановке передачи.

Одна из пользователей соцсети выразила мнение, что "люди там — актеры", а сама программа — "розыгрыш".

"Зря вам так кажется. Где набрать актеров на 11 лет ежедневной программы, не думали? такие у нас люди. Дадут фору любым актерам", — написала в ответ Володина.

Другая подписчица также усомнилась в правдивости шоу.

"Это неправда! Много случаев, когда некие участницы программы, выступая в роли "настоящей невесты", потом появлялись в какой-то другой роли в разных художественных фильмах. Да и мужчины-"женихи" тоже!" — отметила она.

Астророг парировала, что таких случаев мало, и они полностью на совести участников.

"Неправда ваша. Немного таких случаев. И такие ситуации целиком на совести таких женихов и невест. У редакторов нет хрустального шара, для того чтобы, отбирая героев для программы, их высвечивать. Или что, всех проверять на полиграфе?" — ответила Володина.