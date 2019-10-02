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РИА Новости

Ученый рассказал, что на фоне потепления камчатские ледники будут расти

05:12 02.10.2019
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© РИА Новости / Иван ШмытковКамчатка
Камчатка
© РИА Новости / Иван Шмытков
Камчатка. Архивное фото
МОСКВА. 1 окт - РИА Новости. Некоторые ледники на Камчатке увеличиваются в размерах из-за вулканического пепла, несмотря на глобальное потепление, сообщил РИА Новости один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата гляциолог Станислав Кутузов.
Недавно эта экспертная группа опубликовала доклад о состоянии океанов и криосферы. В докладе прогнозируется развитие событий по двум сценариям. Согласно первому человечество начнет интенсивно сокращать парниковые газы и удержит темпы глобального роста температуры в пределах 1,5-2 градусов. По второму сценарию выбросы останутся на прежнем уровне, температура вырастет более чем на 4 градуса, а площадь горных ледников к 2100 году сократится на 80%.
"Камчатка - это уникальная территория, зона активного вулканизма, при этом на Камчатке около 600 ледников. И хотя большинство ледников также сокращаются, некоторые ледники стабильны или даже увеличиваются в размерах. Но увеличиваются они не из-за климатических причин, а потому что они забронированы, покрыты чехлом из вулканических пород в результате недавних извержений", - сказал Кутузов.
"Такой чехол предохраняет их от таяния и масса льда нарастает", - объяснил он.
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