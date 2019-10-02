Ученый назвал города, где из-за изменения климата тает многолетняя мерзлота

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Многолетняя мерзлота уже начала таять из-за глобального потепления, самое быстрое таяние наблюдается на границе мерзлоты, в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате", одним из авторов которого является Екайкин. Авторы доклада предполагают, что к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3-4 метра. Более 50% территории России находится в зоне криосферы — многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед.

"Глубина протаивания мерзлоты будет неравномерной. Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания. Сейчас вблизи границы мерзлоты — Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский", — сказал Екайкин.

Он отметил, что к концу XXI века граница мерзлоты отойдет дальше на север, в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск, Магадан.