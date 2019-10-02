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РИА Новости

Ученый назвал города, где из-за изменения климата тает многолетняя мерзлота

05:08 02.10.2019 (обновлено: 10:26 02.10.2019)
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© РИА Новости / Май Начинкин / Перейти в фотобанкПейзаж Ямало-Ненецкого национального округа
Пейзаж Ямало-Ненецкого национального округа
© РИА Новости / Май Начинкин
Перейти в фотобанк
Пейзаж Ямало-Ненецкого национального округа. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Многолетняя мерзлота уже начала таять из-за глобального потепления, самое быстрое таяние наблюдается на границе мерзлоты, в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате", одним из авторов которого является Екайкин. Авторы доклада предполагают, что к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3-4 метра. Более 50% территории России находится в зоне криосферы — многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед.
"Глубина протаивания мерзлоты будет неравномерной. Она активно будет таять по краям. Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания. Сейчас вблизи границы мерзлоты — Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский", — сказал Екайкин.
Он отметил, что к концу XXI века граница мерзлоты отойдет дальше на север, в зоне таяния будут уже Игарка, Якутск, Магадан.
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Екайкин добавил, что в зоне мерзлоты также находятся Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон, Тикси.
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