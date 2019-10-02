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РИА Новости
Война в Сирии

Мост через Евфрат в провинции на востоке Сирии построят к 25 октября

05:06 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРека Евфрат в районе строительства ГЭС Аль-Баас
Река Евфрат в районе строительства ГЭС Аль-Баас
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Река Евфрат в районе строительства ГЭС Аль-Баас. Архивное фото
ДАМАСК, 2 окт - РИА Новости. Первый мост через Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии планируют построить к 25 октября, сирийских инженеров консультируют российские коллеги, сообщил журналистам представитель реализующей проект сирийской госкомпании Омар Хайдар.
По его словам, ввод сооружения в эксплуатацию будет способствовать налаживанию доставки лекарств и гуманитарной помощи на территории, которые сейчас неподконтрольны правительству. В настоящее время все мосты через крупнейшую реку Западной Азии на территории Сирии разрушены международной коалицией во главе с США.
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"Срок окончания работ - 25 октября, нас консультируют российские инженеры. Очень важно завершить проект без проволочек, поскольку этот мост очень важен для всего населения (временно разделенной) провинции. Люди страдают от отсутствия переправы - многие семьи оказались разлучены, невозможно доставлять в необходимом объеме ни гуманитарную помощь, ни медикаменты", - сказал Хайдар.
Говоря о сопровождающих строительство трудностях, он отметил подъем уровня воды в Евфрате и повышение скорости течения. "Уровень реки поднялся до 4 метров. Обычно он в два раза меньше, а высокой считается отметка в 2,8 метра. Очень сильно осложняет работу и увеличение скорости течения. Но мы соорудили временную дамбу, и это помогло", - добавил сирийский специалист.
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