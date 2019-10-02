Мост через Евфрат в провинции на востоке Сирии построят к 25 октября

ДАМАСК, 2 окт - РИА Новости. Первый мост через Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии планируют построить к 25 октября, сирийских инженеров консультируют российские коллеги, сообщил журналистам представитель реализующей проект сирийской госкомпании Омар Хайдар.

По его словам, ввод сооружения в эксплуатацию будет способствовать налаживанию доставки лекарств и гуманитарной помощи на территории, которые сейчас неподконтрольны правительству. В настоящее время все мосты через крупнейшую реку Западной Азии на территории Сирии разрушены международной коалицией во главе с США.

"Срок окончания работ - 25 октября, нас консультируют российские инженеры. Очень важно завершить проект без проволочек, поскольку этот мост очень важен для всего населения (временно разделенной) провинции. Люди страдают от отсутствия переправы - многие семьи оказались разлучены, невозможно доставлять в необходимом объеме ни гуманитарную помощь, ни медикаменты", - сказал Хайдар.