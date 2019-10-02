Во Владивостоке мужчина до смерти избил кондуктора

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Во Владивостоке кондуктор скончалась после нападения пассажира, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
Инцидент произошел на конечной остановке на Сахалинской улице. По версии следствия, мужчина, выходя последним из трамвая, несколько раз ударил 54-летнюю женщину металлическим прутом по голове, после чего скрылся.
Как заявил представитель краевого управления МВД, пассажир избил кондуктора до смерти "без видимых причин".
Задержать злоумышленника помогла служебная собака. Нападавшим оказался 39-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
У погибшей остались взрослый сын и внучка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Предприятие ОАО "Электрический транспорт", где работала женщина, окажет ее семье всю необходимую помощь.
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