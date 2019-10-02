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РИА Новости

Во Владивостоке мужчина до смерти избил кондуктора

04:27 02.10.2019 (обновлено: 10:54 02.10.2019)
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© Фото : ОАО "Электрический транспорт"Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
Фотография погибшей женщины-кондуктора во Владивостоке
© Фото : ОАО "Электрический транспорт"
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Во Владивостоке кондуктор скончалась после нападения пассажира, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
Инцидент произошел на конечной остановке на Сахалинской улице. По версии следствия, мужчина, выходя последним из трамвая, несколько раз ударил 54-летнюю женщину металлическим прутом по голове, после чего скрылся.
Владивосток в осаде ночного ливня с грозой
08:43РИА Новости
Убитая во Владивостоке женщина-кондуктор проработала меньше года, пишут СМИ
Как заявил представитель краевого управления МВД, пассажир избил кондуктора до смерти "без видимых причин".
Задержать злоумышленника помогла служебная собака. Нападавшим оказался 39-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
У погибшей остались взрослый сын и внучка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Предприятие ОАО "Электрический транспорт", где работала женщина, окажет ее семье всю необходимую помощь.
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1 октября 2018, 11:37РИА Новости
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Следственный комитет РФРоссияПриморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Какая тут "неосторожность"? Бил женщину металлическим прутом по голове и это они называют "неосторожностью"? У нас совсем не осталось умных и адекватных людей в этих силовых структурах? Полнейшая шизофрения у них.
2 октября, 07:14
ВЛВлад Лиходеев
6211206
Так написано в Уголовном Кодексе. Следователь не вправе его переписывать! Видимо пока налицо только "умышленное причинение тяжких телесных...", если в результате следственных действий удастся доказать умысел на убийство, то переквалифицируют на надлежащую статью, не волнуйтесь... это стандартные, отработанные процедуры, за которыми зорко наблюдает прокуратура и вынесет свое решение суд.
2 октября, 08:00
ДИДмитрий Иванов
1200004
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