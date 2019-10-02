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РИА Новости

В США заявили о важности "Диалога Форт Росс" для отношений с Россией

04:06 02.10.2019
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© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла СоколоваФорт Росс
Форт Росс
© Фото : из личного архива протоиерея Кирилла Соколова
Форт Росс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Форум под названием "Диалог Форт Росс" остается важным каналом поддержания неофициальных отношений между США и Россией, заявила РИА Новости президент организации "Общество по сохранению Форта Росс" Сара Свидлер.
"Диалог Форт Росс" - российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск. В мае 2018 года дискуссии проходили в Великом Новгороде.
"Диалог Форт Росс важен, поскольку он является одним из немногих оставшихся неофициальных каналов коммуникации между нашими народами. Если мы не будем поддерживать связь по таким каналам, это позволит СМИ и пропаганде по-настоящему повлиять на наши взгляды и мнения друг о друге", - подчеркнула Свидлер.
Следующая встреча запланирована на 6 октября и пройдет в Сан-Франциско. В ней примут участие политики, бизнесмены, ученые и представители гражданского общества США и России.
Губернатор штата Калифорния Джерри Браун. Архивное фото
16 октября 2018, 02:54РИА Новости
Глава Калифорнии выразил надежду на расширение "Диалога Форта Росс"
В этой связи Свидлер выразила надежду, что грядущая встреча поможет добиться некоего прогресса в американо-российских отношениях и откроет пространство для дальнейшего сотрудничества между странами.
Конференция названа в честь Форт-Росса, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.
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