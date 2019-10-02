В США заявили о важности "Диалога Форт Росс" для отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Форум под названием "Диалог Форт Росс" остается важным каналом поддержания неофициальных отношений между США и Россией, заявила РИА Новости президент организации "Общество по сохранению Форта Росс" Сара Свидлер.

"Диалог Форт Росс" - российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск. В мае 2018 года дискуссии проходили в Великом Новгороде.

"Диалог Форт Росс важен, поскольку он является одним из немногих оставшихся неофициальных каналов коммуникации между нашими народами. Если мы не будем поддерживать связь по таким каналам, это позволит СМИ и пропаганде по-настоящему повлиять на наши взгляды и мнения друг о друге", - подчеркнула Свидлер.

Следующая встреча запланирована на 6 октября и пройдет в Сан-Франциско. В ней примут участие политики, бизнесмены, ученые и представители гражданского общества США и России.

В этой связи Свидлер выразила надежду, что грядущая встреча поможет добиться некоего прогресса в американо-российских отношениях и откроет пространство для дальнейшего сотрудничества между странами.