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РИА Новости

Число погибших в ДТП на юге Перу увеличилось до 23

03:42 02.10.2019
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© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Число погибших в ДТП на юге Перу увеличилось до 23 человек, раненых – до 30, сообщает служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу (Sutran).
Ранее сообщалось о 10 погибших и 14 пострадавших.
Автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. Трагедия произошла в провинции Киспиканчи, которая входит в регион Куско, известный туристическими объектами, такими как древний город Мачу-Пикчу.
"Согласно данным персонала Sutran, находящегося на месте, погибли 23 человека", - отмечается в сообщении.
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