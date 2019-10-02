БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Число погибших в ДТП на юге Перу увеличилось до 23 человек, раненых – до 30, сообщает служба по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом Перу (Sutran).
Ранее сообщалось о 10 погибших и 14 пострадавших.
Автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. Трагедия произошла в провинции Киспиканчи, которая входит в регион Куско, известный туристическими объектами, такими как древний город Мачу-Пикчу.
"Согласно данным персонала Sutran, находящегося на месте, погибли 23 человека", - отмечается в сообщении.