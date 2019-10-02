В НАПКА сообщили, сколько составляет средняя "просрочка" россиян перед МФО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями за год сократился почти на 25% и по итогам августа составил 11 тысяч рублей, следует из исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Средняя сумма долга по микрозайму, подлежащая взысканию, за последние два года снизилась на 44%. Если в 2017 году она была на уровне 19,8 тысячи рублей, в 2018 году - 14,5 тысячи рублей, то в 2019 году – 11 тысяч рублей", - подсчитали эксперты.

В НАПКА считают, что на эту тенденцию повлияла совокупность нескольких факторов: ужесточение регулирования микрофинансового рынка, в частности, постепенное снижение максимальной суммы начисленных процентов, восстановление платежной дисциплины граждан после рецессии 2015-2016 годов и развитие института кредитных историй.

Связал сокращение средней "просрочки" с изменениями в регулировании и гендиректор "М.Б.А. Финансы" Федор Вахата. "Мы полагаем, что снижение связано с изменениями регулирования микрофинансового рынка: тщательнее проверяется кредитная история заемщиков, регулируются процентные ставки и условия предоставления кредитов", - отметил он.

Президент НАПКА Эльман Мехтиев ожидает, что в будущем средняя сумма просроченного долга заемщиков МФО продолжит снижение, одним из факторов будет введенный с 1 октября показатель долговой нагрузки. "В будущем средняя сумма просроченного долга продолжит снижение, в том числе на это повлияет и введение показателя предельной долговой нагрузки, который ограничит выдачи заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Как следствие, сократится и количество дефолтов, и средняя сумма долга. В перспективе через 12 месяцев она может опуститься на 5-10%", - сказал он.