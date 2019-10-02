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РИА Новости

На территории Танаиса археологи впервые нашли хирургический инструмент

03:20 02.10.2019 (обновлено: 05:29 02.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ИльяшенкоХирургический зонд на территории Танаиса
Хирургический зонд на территории Танаиса
© РИА Новости / Сергей Ильяшенко
Хирургический зонд на территории Танаиса. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Археологи впервые обнаружили хирургический зонд на территории античного города Танаис, что лишний раз связывает самый северный пункт древнегреческой цивилизации с развитым античным миром, рассказал РИА Новости руководитель археологической экспедиции Сергей Ильяшенко, замдиректора по научной работе музея-заповедника "Танаис", расположенного недалеко от современного Ростова-на-Дону.
По его словам, во время раскопок в завершившемся археологическом сезоне на территории некрополя они обнаружили парное погребение женщины с ребенком. "Там было достаточно много посуды – 15 сосудов (два стеклянных и 13 керамических), что не так часто встречается на фоне того, что многие погребения тех времен были разграблены. Но самое интересное - мы впервые нашли в погребении хирургический инструмент – хирургический зонд", - сказал Ильяшенко.
Он уточнил, что инструмент датируется II-III веками нашей эры. Он выполнен из бронзы и конструктивно схож с современными хирургическими зондами. "Конечно, мы знали, что они существовали у греков в других поселениях, но Танаис был самой отдаленной точкой цивилизации на северо-востоке, и поэтому какие-то предметы цивилизованного мира, найденные там, это дополнительные ниточки, соединяющие древний Танаис с цивилизованным античным миром", - пояснил собеседник.
Среди подобных артефактов, найденных ранее, он привел в пример ножку мраморного парадного стола, которые были в порядке вещей в обеспеченных домах Помпеи, Эфеса, но уникальны для Танаиса.
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По словам Ильяшенко, хирургический зонд могла использовать женщина, обнаруженная в погребении. "У нее был сильный перелом бедра, кость потом зажила, но вероятно зонд мог потребоваться ей самой, чтобы наносить мази. По крайней мере, можно сказать, что она была знакома с этим инструментом", - отметил археолог. Во втором погребении находилась девочка-подросток, возле которой было более сотни игральных костей.
Город Танаис был основан греками Боспорского царства в III веке до нашей эры и постепенно приобретал черты, характерные для образа жизни местных племен. Город в середине III века нашей эры был разрушен, вероятно, племенами готского союза. Восстановленный в середине IV века, он просуществовал примерно до середины V века нашей эры и постепенно пришел в упадок.
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