На территории Танаиса археологи впервые нашли хирургический инструмент

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Археологи впервые обнаружили хирургический зонд на территории античного города Танаис, что лишний раз связывает самый северный пункт древнегреческой цивилизации с развитым античным миром, рассказал РИА Новости руководитель археологической экспедиции Сергей Ильяшенко, замдиректора по научной работе музея-заповедника "Танаис", расположенного недалеко от современного Ростова-на-Дону.

По его словам, во время раскопок в завершившемся археологическом сезоне на территории некрополя они обнаружили парное погребение женщины с ребенком. "Там было достаточно много посуды – 15 сосудов (два стеклянных и 13 керамических), что не так часто встречается на фоне того, что многие погребения тех времен были разграблены. Но самое интересное - мы впервые нашли в погребении хирургический инструмент – хирургический зонд", - сказал Ильяшенко.

Он уточнил, что инструмент датируется II-III веками нашей эры. Он выполнен из бронзы и конструктивно схож с современными хирургическими зондами. "Конечно, мы знали, что они существовали у греков в других поселениях, но Танаис был самой отдаленной точкой цивилизации на северо-востоке, и поэтому какие-то предметы цивилизованного мира, найденные там, это дополнительные ниточки, соединяющие древний Танаис с цивилизованным античным миром", - пояснил собеседник.

Среди подобных артефактов, найденных ранее, он привел в пример ножку мраморного парадного стола, которые были в порядке вещей в обеспеченных домах Помпеи, Эфеса, но уникальны для Танаиса.

По словам Ильяшенко, хирургический зонд могла использовать женщина, обнаруженная в погребении. "У нее был сильный перелом бедра, кость потом зажила, но вероятно зонд мог потребоваться ей самой, чтобы наносить мази. По крайней мере, можно сказать, что она была знакома с этим инструментом", - отметил археолог. Во втором погребении находилась девочка-подросток, возле которой было более сотни игральных костей.